Mesmo com chuvas, Rio Iaco apresenta sinal de vazante

Em Sena Madureira a cota de alerta é de 14 metros e a de transbordamento é de 15,20.

A coordenação da Defesa Civil Municipal em Sena Madureira confirmou um sinal de vazante nas águas do rio Iaco. Ultimamente tem chovido com frequência na região, mas isso não vem impactando na cheia do manancial.

Ontem de manhã o nível registrado foi de 10,95 metros. Já nesta segunda-feira, 15, amanhã em 10,63 metros – uma baixa na ordem de 32 centímetros no volume das águas.

Mesmo com a vazante muitos balseiros continuam descendo no rio. “A gente sempre alerta aos ribeirinhos para ficarem atentos, evitando viajar durante à noite. Com esses balseiros no rio, os riscos de alagamentos aumentam”, comentou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil Municipal.

