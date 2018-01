O menino e a sua mãe já criaram 44 adaptadores para crianças com o mesmo problema dos EUA, Canadá e Japão.

C ameron Haight nasceu com síndrome da banda amniótica, uma condição em que os dedos fundem-se e ficam torcidos ainda no útero.

O menino e a sua mãe já criaram 44 adaptadores para crianças com o mesmo problema dos EUA, Canadá e Japão.