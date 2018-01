‘Me mataram junto’, diz pai de pizzaiolo morto durante assalto em Rio Branco

O pedreiro Messias Torres, de 61 anos, estava inconsolável, na manhã desta segunda-feira (15), no Instituto Médico Legal (IML), quando foi reconhecer o corpo do filho, Júnior Cesar Pontes da Silva, de 19 anos. O jovem foi morto com um tiro no pescoço, no bairro Placas, quando voltava para casa nesta madrugada.