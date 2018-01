Mais dois são mortos em Rio Branco e Acre registra 29 mortes em 15 dias

Dois jovens foram mortos nas últimas horas em Rio Branco. O primeiro homicídio ocorreu na Baixada da Sobral, no bairro Ayrton Sena. Igor Cândido Ribeiro, foi alvejado com um disparo de arma de fogo na cabeça, na Rua 7 de dezembro. A vítima estaria de bicicleta e foi perseguida por dois homens em uma motocicleta que efetuaram disparos e rm seguida fugiram tomando rumo ignorado. Igor foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado às pressas para o Pronto Socorro, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e na manhã desta segunda-feira (15), morreu no hospital.

Já o segundo homicidio ocorreu na madrugada desta segunda, 15. nas dependências do bairro Placas, parte alta de Rio Branco. A vítima, ainda não foi reconhecida pela família no IML, mas foi identificada como Júnior Cézar Pontes da Silva, de 19 anos.

O corpo foi encontrado caído no meio da rua por populares após ouvirem um disparo de arma de fogo. A suspeita é de que o jovem tenha sido vítima de um latrocínio já que alguns objetos pessoais não foram encontrados com ele, porém, a policia não descarta a hipótese de um crime de execução, já que o disparo atingiu a região da cabeça.

Nas duas primeiras semanas de 2018 foram registrados 29 assassinados no Acre. São dois homicídios por dia nos primeiros 15 dias do mês de janeiro.

Somente no sábado passado, 13, foram cinco homicídios, dos quais quatro em Rio Branco e um em Xapuri. Uma das vítimas do sábado foi morta a facadas, as outras a tiros. Foi o dia mais sangrento até agora no mês de janeiro.

Foram 23 assassinatos em Rio Branco, dois em Cruzeiro do Sul, um em Tarauacá, um Feijó, um em Porto Acre e um em Xapuri. A maioria dos casos envolvendo arma de fogo.

Os números dos últimos três anos mostram um crescimento assustador na quantidade de homicídios no Acre. Em 2105 foram 189 casos, em 2016 mais de 300 e ano passado houve mais de 480 assassinatos no estado.