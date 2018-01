Jovem que anunciou saída do Bonde dos 13 foi torturada e decapitada

As suspeitas da família foram confirmadas. A jovem Deborah Bessa, de 19 anos, que estava desaparecida, foi assassinada. O corpo de Deborah foi encontrado na tarde de sábado numa área de mata no fim da Rua Chapecoense, região do Caladinho. A vitima estava desaparecida desde a terca-feira passada. Dias antes ela gravou um vídeo informando que estava deixando a facção Bonde dos 13. A jovem foi torturada antes de ser morta. De acordo com a pericia Deborah foi decapitada. A cabeça foi enterrada em baixo do corpo numa cova rasa

