Impressionante: avião derrapa na decida e cai em barranco na Turquia

Houve pânico a bordo quando o avião saiu de controle

A aeronave Boeing 737 da Pegasus Airlines, com 168 pessoas a bordo, derrapou na pista do aeroporto da cidade turca de Trabzon, na hora da descida. O avião ficou pendurado num barranco, próximo ao mar. As informações foram adiantadas pela rede britânica BBC.

De acordo com as informações preeliminares, todos os passageiros foram retirado em segurança, disse o governador da província, Yucel Yavuz.

Houve pânico a bordo quando o avião saiu de controle, publicou a agência de notícias estatal Anadolu. As fotos mostram o jato deitado no nariz para baixo em uma encosta lamacenta a poucos metros da beira da água.