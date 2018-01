Hotel do MT oferece R$ 1 mil e diária por informações sobre ladrão que furtou carro de cliente do AC

A ideia da postagem é expor o suspeito para que ele seja reconhecido e preso pela polícia

Um acreano foi vítima de furto em um hotel de Mato Grosso, foi ressarcido e agora o hotel iniciou uma ‘caçada’ para procurar o meliante. A informação, qe foi divulgada pelo G1 local, afirma que um hotel em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, oferece R$ 1 mil de recompensa e vai sortear uma diária por informações que ajudem a localizar o assaltante.

“O empresário Adauton Tuim, de 45 anos, postou em redes sociais um vídeo que mostra a ação do ladrão no Hits Pantanal Hotel, que fica na região do Aeroporto Marechal Rondon”, diz um trecho da publicação.

O furto ocorreu no dia 4 de janeiro. Só se sabe que a vítima é do Acre. Não foram publicadas maiores informações sobre. O suspeito ainda não foi localizado e o material furtado também não foi recuperado. A ideia da postagem é expor o suspeito para que ele seja reconhecido. Não foi possível identificar a placa da moto. A denúncia pode ser feita no hotel ou na polícia. O empresário também promete sortear uma diária no hotel para quem compartilhar a postagem e marcar amigos na rede social.