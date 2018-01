Homem vai lançar foguete caseiro para provar que a Terra é plana

“O evento consiste no lançamento vertical do foguete que ninguém fez fora da NASA”, explica o terraplanista Mike Hughes

O terraplanista imprudente (como ele mesmo se descreve), Mike Hughes, declarou que realizará um novo lançamento vertical de seu foguete para ver com seus próprios olhos que a Terra é plana.

O homem já marcou a data para lançar-se à órbita em seu novo foguete caseiro depois de sua tentativa anterior ter sido impedida por uma agência federal dos EUA. O lançamento do foguete é destinado para promover a ambiciosa aventura do “louco” Hughes de viajar ao espaço e provar que a Terra é plana.

O aventureiro e motorista de limusines de 61 anos, escreveu em sua página do Facebook que realizará um lançamento vertical do foguete em 3 de fevereiro na cidade de Amboy, Califórnia (EUA).

O canal de televisão Noize TV transmitirá ao vivo o lançamento pelo preço de US$ 5 (R$ 16), que incluirá a assinatura do serviço durante um mês.

“O evento consiste no lançamento vertical do foguete que ninguém fez fora da NASA”, afirmou Hughes no vídeo, adicionando que se conseguir fazê-lo, estabelecerá um recorde mundial.

Segundo suas estimativas, seu foguete percorrerá a distância de aproximadamente 110 quilômetros de altura.

Originalmente, o lançamento foi marcado para novembro do ano passado, no entanto, a viagem foi cancelada no último momento depois do Escritório de Administração de Terras ter proibido usar terreno público.

Para Hughes, essa viagem é seu objetivo final e “único e verdadeiro meio de provar que Terra é plana”.

Hughes assegura que desta vez terá área privada para lançamento. Com informações do Sputnik.