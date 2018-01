Gasolina sobe há quase 3 meses e bate novo recorde

O preço médio do litro do combustível nos postos do país chegou a R$ 4,183, segundo levantamento semanal da agência reguladora

O preço médio da gasolina subiu de 4,151 reais por litro para 4,183 reais na última semana, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira. É a décima primeira semana seguida de alta para o combustível. Os preços do etanol e do diesel também aumentaram.

O levantamento considerou o preço médio da gasolina cobrado aos consumidores em 5.758 postos pelo país. É o maior valor registrado no levantamento da agência, mas a pesquisa não considera a variação da inflação no período.

Nas refinarias, o preço cobrado pela Petrobras das distribuidoras teve quatro reajustes na última semana, uma alta de 1,17% — a alta nos postos foi de 0,77%. Para esta semana, a estatal anunciou uma redução de 0,8% nas refinarias, que passará a valer a partir de terça.

As mudanças nos valores ocorrem por causa da política de preços da empresa adotada desde julho. Desde então, a gasolina acumula alta de 25,99%. A empresa não revela a fórmula do cálculo, mas leva em conta fatores como o dólar e o preço do petróleo no mercado internacional. O preço que os postos cobram dos consumidores, no entanto, são definidos livremente por essas empresas, embora o custo nas refinarias seja um componente.

Em relação ao diesel, a variação foi de 3,479 reais por litro para 3,494 reais por litro (0,43%), segundo a ANP, a terceira alta semanal seguida. O combustível ficou 0,59% mais caro nas refinarias na última semana e terá reajuste de 0,10% a partir de terça. O etanol passou de 2,946 reais por litro para 2,963 reais por litro, quinta alta semanal seguida.