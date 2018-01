Gasolina mais barata: Waze exibe preços em postos de combustível

O Waze possui uma função que pode ajudar usuários a encontrar gasolina mais barata. A função, disponível no app para iPhone (iOS) e smartphones Android, usa a localização do telefone para encontrar postos próximos. Além disso, o recurso permite filtrar os resultados por preço, mostrando na tela quais postos vendem gasolina mais em conta na cidade.

O Waze possui um sistema que atualiza constantemente os preços de combustíveis apresentados para os usuários. Sendo assim, esse procedimento pode ajudar a economizar dinheiro na hora de abastecer o carro. Confira, a seguir, como encontrar gasolina barata usando o Waze.

Passo 1. Abra o Waze e toque na barra de busca na parte superior da tela. Em seguida, toque no ícone de bomba de combustível;

Passo 2. Nesse momento, toque no ícone de engrenagem na parte superior da tela e escolha “Preço”. Esse procedimento classifica os postos próximos de acordo com o valor mais barato de gasolina. É importante definir qual seu tipo de combustível preferido nas configurações do aplicativo;

Passo 3. A listagem apresentará os postos com gasolina mais barata. Toque em um deles e, na janela seguinte, escolha “Ir” para iniciar uma rota até o local.

Aproveite a dica para economizar encontrando postos com gasolina mais barata em sua localidade.

Fonte: Techtudo