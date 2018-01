Fecomércio/AC firma convênio com MPE/AC

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), Leandro Domingos, assinou, na manhã desta segunda-feira, 15, convênio que traz benefícios aos servidores do Ministério Público do Estado do Acre (MPE/AC). Na ocasião, representantes do MPE/AC, do Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Acre (Senac/AC) discutiram a importância da união das entidades.

A assinatura já havia sido discutida anteriormente e, na reunião desta segunda-feira, foi apresentado um vídeo que mostrava, principalmente, as ações realizadas pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, como o Centro de Turismo e Lazer do Sesc em Cruzeiro do Sul.

Domingos ressaltou a gestão do atual procurador-geral do MPE/AC, Oswaldo D’Albuquerque. “Percebemos uma gestão que atuou na estrutura do Ministério [Público do Acre], além de realizar ações que são salutares para o bem estar da comunidade como um todo. Este convênio, agora, beneficia os servidores do MPE/AC, já que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac realiza trabalhos de educação, assistência social, lazer e cultura. É de suma importância fortalecer este trabalho com entidades de tamanha representatividade”, esclareceu.

A diretora-regional do Sesc/AC, Débora Dantas, afirmou que ações como essas fortalecem às duas instituições. “Queremos que uma maior parte da sociedade consiga usufruir ainda mais dos serviços fornecidos pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. É realmente importantíssimo que estejamos mais próximos do MPE/AC e de outras entidades que garantem uma melhor qualidade de vida à população”, disse.

Já a diretora-regional do Senac/AC, Hirlete Meirelles, ressaltou que esforços como este estimulam ainda mais a união. “O Senac já atua em algumas ações do MP, como o projeto “MP na Comunidade. Queremos expandir ainda mais estes serviços, agora, aos colaboradores”, comenta.

“Estamos no caminho certo”

O procurador-geral do MPE/AC, Oswaldo D’Albuquerque, classificou a ação como uma forma de agregarem ainda mais a união e fortalecer mais as instituições. “Estamos no caminho certo, na busca do bem estar da sociedade. Esta parceria é muito bem vinda e, agora, podemos proporcionar aos nossos colaboradores os serviços que o Sistema Fecomércio disponibiliza”, afirmou.