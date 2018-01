Enterro de Seu Pedro, pai de Marina Silva, é marcado por emoção e oração de salmo

Familiares, amigos e curiosos acompanharam na tarde desta segunda-feira, dia 15, o enterro de Pedro Augusto da Silva, de 90 anos, pai da ex-senadora acreana Marina Silva. O sepultamento ocorreu no Cemitério São João Batista, no bairro Abraão Alab, em Rio Branco.

“Seu Pedro”, como era chamado o pai de Marina, morreu na noite deste domingo, dia 14, no Hospital do Idoso, na Capital. Pedro tinha problemas nos rins e fazia hemodiálise. Ele também tratava a diabetes e tratava há muitos anos de um problema cardíaco. A notícia foi dada pelos familiares de Pedro, pelas redes sociais.

Com o quadro se saúde do ai bastante delicado, Marina Silva cancelou todos os compromissos que teria fora do Acre e ficou em Rio Branco, acompanhando de perto o pai. Durante todo o velório, a ex-senadora ficou acompanhada do marido, Fábio Vaz.

Antes de colocar o caixão no túmulo, todos os presentes repetiram, juntos, o versículo primeiro de Salmos 23: “O senhor é o meu Pastor, e nada me faltará”. Foi um dos momentos mais emocionantes de toda a cerimônia, acompanhada também por autoridades próximas de Marina Silva da família.