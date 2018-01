Coronel Kinpara será anunciado na manhã desta segunda-feira como novo comandante da PM do Acre

O coronel Marcos Kinpara, atual secretário adjunto de Segurança, será anunciado na manhã desta segunda-feira, 15, na Casa Rosada, pela governadora em exercício Nazareth Araújo, como o novo comandante da Polícia Militar do Acre.

Ele assume o posto deixado pelo também coronel Júlio César, que atuou durante um ano no comando da corporação.

Coronel Kinpara já atuou nas Forças de Paz da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele comandou tropas em missões no Sudão do Sul, na África, há três anos. O oficial está há mais de 20 anos na Polícia Militar do Acre.