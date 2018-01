Caetano Veloso tem carreta com instrumentos roubada na Bahia

Crime ocorreu na cidade de Maraú, instantes depois de show realizado em Salvador

A equipe do cantor Caetano Veloso divulgou nas redes sociais, no domingo (14), o roubo da carreta que levava instrumentos do cantor.

Segundo Paula Lavigne, produtora e mulher do artista, a carreta seguiria para o Rio de Janeiro e foi levada por volta das 19h no município de Maraú, instantes depois de show realizado no sábado em Salvador. Dentro dela estavam instrumentos que incluíam dois violões, um baixo, um teclado rhodes e um violoncelo, além do cenário.

A carreta estava acoplada a um veículo Gol e, até o momento, não se tem informações sobre a eventual recuperação dos itens roubados.