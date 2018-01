Buraqueira continua tomando conta da BR-364 entre Sena e Rio Branco

A situação mais crítica está localizada no trecho compreendido entre o km 72 e o município do Bujari

A BR-364 que liga a cidade de Sena Madureira à capital acreana continua oferecendo riscos aos motoristas. Isso se dá em função da grande quantidade de buracos ao longo do trecho e a cada dia que passa a situação piora ainda mais.

A situação mais crítica está localizada no trecho compreendido entre o km 72 e o município do Bujari, entretanto, em outros locais existem grandes ‘panelas’ abertas no meio da pista. Moradores relatam que já estouraram vários pneus de automóveis nesses buracos. “Um dia desses ficamos várias horas no prego, com o carro quebrado por conta dos buracos. Quando os danos são materiais a gente dá um jeito. O problema é quando acontece algum acidente grave, com vítimas fatais. Esperamos que as autoridades competentes adotem alguma providência urgentemente”, comentou o morador de Sena identificado como Antônio Carlos.

As reclamações também são feitas constantemente pelos taxistas que todos os dias viajam para Rio Branco na tentativa de garantir o sustento de suas famílias. Com a chegada do inverno, a quantidade de buracos só tem aumentado na BR-364.

Nos anos anteriores, a responsabilidade pela recuperação da BR-364 era do Governo do Estado, mas agora essa incumbência é do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte). A população espera que o referido setor se mobilize e faça alguma coisa antes que aconteça o pior.