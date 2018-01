Após incêndio em termelétrica, distribuição de energia é 100% restabelecida em municípios do Acre e AM

Incêndio atingiu a termelétrica Guascor e, desde então, municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, no Acre, e Guajará, no AM, participavam de rodízio.

As quatro cidades que ficaram participando de um rodízio para ter energia, após um incêndio na termelétrica Guarcor, no dia 3 de janeiro, em Cruzeiro do Sul, já estão com o fornecimento restabelecido em 100%, de acordo com a Eletrobras Distribuição Acre.

Os municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, no Acre, e Guajará, no AM, chegaram a ficar totalmente sem energia após o ocorrido. Com o incêndio, 16 geradores ficaram danificados e ao menos 120 mil pessoas foram atingidas diretamente.

O diretor de Expansão e Operação da Eletrobras-Acre, Danilo Klein, disse que o serviço foi normalizado ainda no sábado (13). “Na sexta [12] já estávamos praticamente sem revezamento. No sábado [13], com a chegada dos outros geradores, normalizar os serviços”, afirmou.

Klein falou também que todos os 12 geradores e quatro transformadores já estão na cidade e instalados. “Todo o material chegou, inclusive tem até gerador parado, e é assim que deve ser, tem que ter de reserva. Então, os problemas de energia já foram resolvidos”, garantiu.

As causas do incêndio ainda vão ser apuradas, além dos prejuízos que os consumidores tiveram. “Nossa preocupação era resolver o problema da energia, agora temos outras questões para resolver referentes a isso”, finalizou Klein.