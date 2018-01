Após canoa afundar, criança de três anos, pai e avô morrem afogados em Fortaleza do Abunã

A mãe a avó da criança foram as únicas sobreviventes do naufrágio que aconteceu neste fim de semana

No sábado (13) uma tragédia em família deixou mais uma vez marcadas as águas que banham a vila de Fortaleza do Abunã, região de Rondônia. A família do pescador profissional Francisco Sobrinho não percebeu que a canoa onde ele se encontravam estava enchendo de água rapidamente e acabou afundando com cinco pessoas a bordo.

Dos cinco tripulantes, três morreram afogados. A criança João Miguel, de apenas três anos, seu pai Francisco Sobrinho e o avô. A mãe e a avó da criança foram as únicas sobreviventes do naufrágio e se encontravam em choque durante a chegada do socorro.

Até a manhã desta segunda-feira (15) os corpos de João Miguel e seu pai, Francisco Sobrinho, já haviam sido encontrados pela equipe de buscas. A procura segue intensa no local em busca do corpo de Raimundo Cavalcante, avô da criança.

