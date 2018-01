Acreanos que precisam de novo RG para ver o Papa terão que adiar o sonho por causa do prazo de emissão

Os acreanos que precisam de uma nova emissão de identidade ou até mesmo a reimpressão do documento entram em uma fila de espera de até 30 dias. Na última sexta-feira (12), quem procurou pelo atendimento na Central de Serviços Públicos (OCA), voltou para casa frustrado. Sem sistema, até reimpressão da carteira de identidade foi suspenso.

Com a visita do Papa Francisco em Puerto Maldonado, prevista para a próxima semana, a procura pela emissão e reimpressão do documento aumentou. Quem teve emissão da identidade nos anos de 2014 e 2015, enfrenta problemas por causa da qualidade do papel impresso.

É o caso de Jaime da Silva, ele está com o documento original borrado e teve que voltar sem atendimento da OCA.

“Estou vendo que o sonho de ver o Papa de perto será frustrado por conta de um sistema que não funciona, ainda me disseram que eu vou entrar na fila de espera por 30 dias para receber o documento e que minha antiga carteira ficará retida”, desabafou Jaime.

Para surpresa de Jaime, o serviço de reimpressão foi suspenso em definitivo. Para averiguar o que estava acontecendo a reportagem ligou para o telefone disponibilizado pelo balcão de atendimento da OCA. Segundo a atendente que se identificou por nome de Mariana, a empresa Montreal que forneceu material de péssima qualidade para impressão de carteiras, não dispõe mais o banco de dados para reimpressão.

“O senhor vai ter que vir à OCA com a cópia do seu registro de nascimento e dar entrada em uma nova carteira de identidade, estamos operando com um novo sistema que não dispõe dos dados fornecidos pela outra empresa” tentou explicar Mariana.

Na estatal de comunicação do governo do Acre, existe as informações dos documentos que são necessários para o acreano que pretende ir ver o Papa Francisco apresentar no serviço de imigração. O RG é obrigatório. O que a estatal não informou é que o banco de dados da Montreal não existe mais e que a fila de espera para emissão de nova RG pode ultrapassar os 30 dias.

Missão Católica em Puerto Maldonado

O Papa Francisco estará em missão religiosa no Peru nos dias 18, 19 e 20, visitando três cidades: Lima, Trujillo e Puerto Maldonado, sendo este último distante apenas 574 quilômetros da capital Rio Branco.

No município fronteiriço, o pontífice estará no dia 19 e fará um encontro no Coliseu Regional Madre de Dios com os povos da Amazônia e a população em geral, além de visitar a casa infantil Principito.