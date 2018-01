ABUSO: Homem é preso suspeito de estuprar criança em condomínio

A vítima aproveitou um descuido do suspeito, correu e contou o ocorrido para a mãe

Um homem de 58 anos, D. A. O., foi preso no final da noite de sábado (13), sob a acusação de estupro contra uma criança de apenas 10 anos. O crime ocorreu em um condomínio na zona Leste de Porto Velho.

De acordo com relatos do boletim de ocorrência, a vítima foi agarrada pelo vizinho e levada para dentro do apartamento dele. No local, o suspeito abraçou, esfregou o pênis no corpo da menina e ainda apertou as nádegas dela. A vítima aproveitou um descuido do suspeito, correu e contou o ocorrido para a mãe.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Polícia.