TRÁGICO:Motociclista morre atropelado por carreta na BR-364

Durante os trabalhos periciais, foi verificado que o homem não portava documentos de identificação

Um motociclista ainda não identificado morreu tragicamente na manhã deste sábado (13), na BR – 364, KM 637, em Itapuã do Oeste.

Segundo informações da PRF, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz de placa NED – 9165 de Porto Velho, quando teria invadido a pista e acabou violentamente atropelada por uma carreta. Devido a violência da batida. o motociclista morreu na hora.

Durante os trabalhos periciais, foi verificado que o homem não portava documentos de identificação. O motorista do veículo envolvido no acidente foi apresentado na Central de Flagrantes e autuado no crime de homicídio culposo de trânsito – sem intenção de matar.