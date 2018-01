Morador de Rio Branco é  executado a tiros dentro de bar na cidade de Senador Guiomard

Um homem identificado pelo nome de Markley Cunha, de 34 anos que morava no bairro Esperança na capital Rio Branco, foi executado a tiros dentro de um bar no município de Senador Guiomard, distante cerca de 20 quilômetros de Rio Branco.

A polícia daquela cidade não soube informar como ocorreu o crime e tentar coletar informações com testemunhas do crime.

O que a polícia tem certeza que não foi um crime comum, pois a vítima foi afingida com 13 tiros. Cinco no abdômen, cinco no braço direito, um no esquerdo, um no pescoço e um no peito.

