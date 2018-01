Jovem de 18 anos é encontrado amarrado e morto a tiros no interior

O corpo foi encontrado no final da noite de sábado (13) por moradores do km 08 do Ramal do Mutum, região do bairro Alto Alegre, parte alta da capital. O corpo seria de Wesley de Araújo que foi achado morto a tiros.

Na contagem da perícia o jovem teria sido alvo de pelo menos três disparos de arma de fogo, sendo um deles na cabeça. Estava amordaçado e amarrado mostrando que a vítima não tinha qualquer chance de defesa e foi executado de forma cruel e covarde também com dois tiros pelas costas.

O local após os procedimentos periciais foi liberado e o corpo levado a base do Instituto Médico Legal (IML), para o reconhecimento da família.

Na mesma noite, outros três homicídios foram registrados, sendo dois na capital e um no município de Xapuri. Todas vítimas tinham de 32 a 34 anos e foram mortas a tiros