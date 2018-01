Jovem achado morto estava amordaçado e com as mãos amarradas para trás em Rio Branco

Wesley de Araújo Pereira, de 18 anos, foi achado morto com três disparos de arma de fogo no fim da noite de sábado (13) no quilômetro oito do Ramal do Mutum, bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O jovem foi encontrado amarrado, com as mãos para trás, e amordaçado. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), o rapaz foi morto com três tiros, um na cabeça e dois nas costas.