Homem é  alvejado a tiros em via pública. Tiro atinge as costas e projétil sai no peito

A tentativa de homicídio contra um homem identificado pelo primeiro nome de Alexandre, foi alvejado a tiros na Avenida Antônio da Rocha Viana, descida da ladeira sentido bairro/centro.

De acordo com informações de testemunhas, dois homens corriam na Avenida, sendo que um deles estava armado e supostamente seria um policial que atirou várias vezes contra o outro que caiu próximo a uma casa de carne.

Gravemente ferido o homem foi socorrido por uma equipe de suporte avançado do SAMU que encaminhou a vítima ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado crítico.

De acordo com o pessoal do SAMU, um dos tiros que atingiu as costas da vítima transfixou e o projétil saiu no peito esquerdo.

