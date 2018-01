Feriados 2018: calendário de pontos facultativos e feriados é definido em Sena Madureira

Em 2018, a população de Sena Madureira, interior do Acre, vai ter 19 feriados e sete pontos facultativos ao longo do ano para curtir um bom descanso. Dentre as datas divulgadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (12), sete são pontos facultativos, oito são feriados nacionais, seis são feriados estaduais e outros três municipais.