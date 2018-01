Eduardo Veloso é consolidado para vice governador: “foi escolha do Gladson e será a solução para a saúde”, diz Rocha

O médico oftalmologista Eduardo Veloso, está consolidado como escolha pessoal do senador Gladson Cameli para candidato a vice-governador do Acre. Chama atenção a articulação feita de forma discreta pelo médico, que reúne aprovação quase unânime.

“Foi escolha do próprio senador Gladson Cameli. O Eduardo Veloso é homem de integridade notável e extremamente competente enquanto profissional de Medicina. Certamente, é uma das grandes soluções que a oposição estará apresentando para esse caos que está a saúde pública do Acre”, declarou o deputado federal Major Rocha, presidente do PSDB no estado.

Cameli deixou claro que a indicação do vice seria dos tucanos. Então, mediante a afirmação mais recente do presidente da sigla, não há dúvidas de que Eduardo Veloso comporá a chapa majoritária do maior bloco de oposição nas eleições de outubro.

Ao comentar o assunto, Veloso agradeceu o apoio dos colaboradores, militantes e dirigentes de todos os partidos. “Não há obstáculo que não possa ser vencido. A saúde pública no Acre terá espaço grandioso no nosso plano de governo. O senador Gladson levantou sua preocupação pessoal com essa questão e nós, que somos da área, iremos detalhar propostas que tornarão, certamente, a prestação desse serviço mais humana e digna, tanto para os trabalhadores como para os usuários do SUS. Estamos atentos a todos os demais setores problemáticos, como infraestrutura, produção, educação, geração de emprego e renda, inclusão social e outros. Temos convicção de que a mudança, desta vez, será para muito melhor”, disse o médico.