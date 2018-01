Cinco mortes são registradas em apenas uma noite no Acre

Cinco mortes foram registradas no Acre apenas na noite de sábado (13), conforme o Instituto Médico Legal (IML) e o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Desse total, quatro ocorrências são de assassinatos. Um ocorreu em Senador Guiomard, interior do estado, outro em Xapuri, também no interior, e três na capital Rio Branco.

Jardel Figueira Gadelha, de 33 anos, foi morto com um tiro no rosto no Seringal Barra da Colônia, na cidade de Xapuri. A ocorrência foi registrada no fim da noite e o corpo do homem foi encaminhado para o IML em Rio Branco, onde passa por perícia. Ainda não se sabe a motivação do crime e se há alguma pessoa suspeita de ter cometido a morte.

Já Markley Cunha Marques, de 34 anos, foi morto com ao menos oito tiros na região da barriga e braço em Senador Guiomard. Segundo o Ciosp, o assassinato aconteceu em frente a um bar e distribuidora na rua José de Barros, bairro São Francisco. O Ciosp informou ainda que duas pessoas são suspeitas do crime, elas teriam passado de bicicleta pelo local e efetuado os disparos.

Wesley de Araújo, de 18 anos, foi achado morto com três disparos de arma de fogo no fim da noite de sábado no quilômetro oito do Ramal do Mutum, bairro Alto Alegre, em Rio Branco. O jovem foi encontrado amarrado, com as mãos para trás, e amordaçado. O IML afirmou que o rapaz foi atingido por um tiro na cabeça e dois nas costas. Não se sabe a motivação do crime e não há suspeitos.

Alexandre da Silva Nazário, de 32 anos, também morreu na noite de sábado ao ser atingido por um disparo de arma de fogo em um bar no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco. Segundo informações, ainda não confirmadas pela Polícia Civil, o homem teve um desentendimento enquanto bebia e durante a briga puxou uma faca. Um policial civil que estava no local teria reagido e atingido o rapaz.