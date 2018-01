Acreanos viajam quase 600 quilômetros para ver papa Francisco no Peru: ‘me representa’

Papa visita os países do Chile e Peru entre os dias 15 e 21 de janeiro. Líder religioso chega a Puerto Maldonado na sexta (19).

A visita do papa Francisco aos países do Chile e Peru, vizinhos do Acre, está sendo aguardada por muitos fiéis acreanos. O líder católico passará pelas cidades entre os dias 15 e 21 de janeiro. Na cidade de Puerto Maldonado, que fica a quase 600 quilômetros da capital acreana, a visita ocorre na sexta-feira (19).

Católica desde criança, a professora Kellen Duarte, 42 anos, tem o sonho de conhecer o papa e disse que não poderia perder a oportunidade, já que ele estará tão perto. Ela, o marido e duas amigas viajam para Puerto Maldonado, na quinta (18). Serão cerca de sete horas de viagem e ela disse que vale muito a pena.

“Na verdade, desde que surgiram os rumores de que o papa viria para a Bolívia, a gente já tinha decido ir, mas tínhamos pensado de ir para Lima. Porém, por motivos financeiros, decidimos não gastar tanto, então, optamos para ir para o lugar mais perto, que é Puerto Maldonado”, contou Kellen.

A professora falou ainda sobre a importância de conhecer o papa. “Nasci e cresci em um lar católico. Sou uma pessoa consciente da minha missão no mundo e acho que ele [papa] é uma grande liderança, que me representa. Acima de tudo pelas suas atitudes. Ele é um testemunho de um bom cristão, então, tenho esse desejo de vê-lo”, afirmou.

Casal viaja quase 600 quilômetros para ver o papa em Puerto Maldonado, no Peru (Foto: Arquivo pessoal)

Apesar de já ter conhecido o papa em uma viagem que fez à Roma em junho de 2017, o autônomo José Adelson Araújo, de 50 anos, fez questão de ir novamente com a família. Ele, a mulher, o filho e a namorada irão para Puerto Maldonado neste sábado (13) e voltam logo após a visita do papa ainda no dia 19.

“Somos uma família católica de berço, desde criança fui criado na igreja católica, já estudei em seminário para ser padre, mas depois saí e hoje me encontro casado, tenho um filho. Há umas duas semanas decidimos que iríamos. Conhecer o Papa, posso dizer que realizei esse sonho no ano passado junto com minha esposa. Agora estaremos indo novamente e, com certeza, teremos esse contato com o papa”, disse Araújo.

Casal viajou com a família para ver o papa Francisco no Peru (Foto: Arquivo Pessoal)

Segurança reforçada

As rodovias do Acre vão receber reforço no policiamento entre os dias 14 e 24 deste mês devido à visita do Papa Francisco aos países do Chile e Peru.

Ao Jornal do Acre 1ª edição desta sexta-feira (12), a superintendência da Polícia Rodoviária do Acre (PRF-AC) anunciou o lançamento da Operação Pontífice para reforçar a fiscalização de passageiros internacionais nas BRs 317 e 364 neste período.

O superintendente disse ainda que a PRF-AC espera entre 150 a 200 ônibus com fiéis que devem acompanhar a visita do pontífice nas rodovias acreanas. Ele acrescentou que o número de veículos deve ser bem maior que esse.

Visita do papa ao Chile e Peru

De Roma, o papa voa direto, na segunda-feira (15) para Santiago, no Chile, onde chega à noite. Na quarta-feira (17), ele parte do aeroporto de Santiago e chega a Temuco, onde presidirá a santa missa no aeroporto de Maquehue. As informações foram divulgadas pelo site Rádio Vaticano.

A terceira e última cidade visitada pelo papa no Chile será Iquique, onde preside uma missa no Campus Lobito.

Na sexta-feira (19), às 10h, depois de 2 horas de voo, um dos eventos mais aguardados da viagem: o encontro no Coliseu Regional Madre de Dios com os povos da Amazônia, na cidade fronteiriça de Puerto Maldonado, e com a população local, além de uma visita à Casa Infantil Principito.

No dia seguinte, o papa estará na cidade de Trujillo, onde preside a missa na Esplanada Costeira de Huanchaco.

No último dia da viagem, domingo (21), o papa realiza uma oração com religiosas no Santuário do Senhor dos Milagres na Catedral de Lima.