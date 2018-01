‘Vivi com medo dele por oito anos’, diz jovem atacada a golpes de facão pelo marido no interior do Acre

Vítima de violência doméstica corre risco de perder braço esquerdo e deve ser levada para Rio Branco para fazer cirurgia. Caso ocorreu no último dia 3, em Tarauacá.

Ainda abalada e com vários cortes pelo corpo, a empregada doméstica Luzivânia de Lima Pinto, de 23 anos, conversou com o G1e contou como era sua relação com o marido. Elídio da Silva e Silva, de 25 anos, deu oito golpes de facão em Luzivânia, que corre o risco de perder o braço esquerdo. O G1 não conseguiu falar com o suspeito.

O crime ocorreu no último dia (3) em Tarauacá, no interior do Acre. Silva foi preso na segunda (8) na casa de um parente, na cidade onde ocorreu o caso e foi levado para o presídio. Ele confessou o crime e não se mostrou arrependido, segundo o delegado que investiga o caso, Alexnaldo Batista.

“Ele sempre foi violento, o problema era que eu tinha medo de denunciar. Vivi com medo dele esses oito anos que ficamos juntos. Sempre que ele bebia, chegava em casa querendo me bater, às vezes tinha alguém para me socorrer, mas dessa vez não tinha ninguém. Ele puxava meu cabelo, batia no meu rosto, me enforcava e quebrava tudo em casa. Já tinha até tentado com faca também, mas não tinha conseguido”, relatou a jovem.

Luzivânia lembrou ainda que tentou algumas vezes terminar o relacionamento. “Toda vez que eu saía de casa ele ficava me ameaçando, dizendo que ia me matar, aí eu ficava com medo e voltava”.

Após o crime, a jovem foi levada para o hospital na cidade de Cruzeiro do Sul, devido à gravidade dos ferimentos mas, nesta quinta (11), teve alta médica e retornou para Tarauacá. Segundo ela, o médico que poderia fazer a cirurgia em seu braço em Cruzeiro do Sul está em recesso e, portanto, foi orientada a solicitar através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) a viagem para Rio Branco.

“Me sinto melhor, estou em Tarauacá, mas ainda tenho risco de perder o braço esquerdo, porque ainda não fiz a cirurgia. O médico estava em recesso, aí acharam melhor me encaminhar para Tarauacá para eu dar entrada no TFD para ir para Rio Branco. Sinto bastante dor na mão esquerda, tomara que dê tudo certo e eu não perca meu braço”, finalizou a jovem.