Reunião de nanicos reafirma chapinha de federal e isola “chapão” do PT com seus poucos nomes

Dirigentes de PRP, PSDC, PSOL, PODEMOS, PV, PROS, PMB e PHS se reuniram nesta sexta-feira, 12, na sede do PHS, para reafirmar a aliança do grupo e começar a planejar a eleição, que acontece daqui a oito meses. Reafirmaram, também, a já criada “chapinha” de federal, que na verdade deveria ser chamada de chapão, por ter isolado PT e outros aliados de maior porte com seus três ou quatro nomes competitivos. “Esse exercício e nus fortalece, nossa chapa para deputado federal é uma realidade. Já temos definidos nomes como Fernando Melo, Henrique Afonso, Neto Ribeiro, Silvia Monteiro, Izaura Maia e Rutênio Sá. Eles já estão devidamente filiados e nos próximos dias vamos ter mais novidades”, afirmou Julinho Santos, presidente do PRP.

Relacionado