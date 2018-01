Receita reinventa sobremesa mil folhas com tapioca e banana comprida no AC

Receita leva goma de tapioca, banana frita, doce de leite e castanha do Brasil. Empresário acreano disse que ideia era regionalizar a sobremesa que já é tradicional.

Já ouviu falar em massa folhada de tapioca? Foi exatamente essa a ideia que o empresário acreano Natan Dantas, de 28 anos, teve para diferenciar a massa do doce e inovar com ingredientes regionais. Além da massa ser feita de tapioca, ela é recheada com banana comprida frita e doce de leite.

A receita completa foi publicada no quadro “Na Cozinha”, do Jornal do Acre 1ª edição deste sábado (13). Confira.

O mil folhas é um prato feito com massa folhada, composto originalmente por três camadas de massas intercaladas com creme e coberta com açúcar de confeiteiro, o resultado é uma sobremesa ao mesmo tempo crocante e cremosa.

Dantas renovou a receita, lançando um mil folhas regionalizado, feito de tapioca, banana frita, doce de leite e castanha do Brasil. A ideia surgiu justamente na tentativa de criar um prato regional para oferecer em sua tapiocaria.

“A ideia era apresentar a tapioca, que é um produto regional, mas de uma maneira diferente, aproveitando uma fruta que é bastante apreciada pelo acreano que é a banana da terra frita e um produto que produzimos aqui no estado, que é a castanha. Então, fizemos um mil folhas que é um doce tradicional e, para darmos esse toque regional, adaptamos com ingredientes que fazem parte da nossa produção”, informou Dantas.

Mil folhas é feito com tapioca, doce de leite, banana frita e castanha do Brasil (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Inicialmente, a receita era preparada com banana prata e morango mas, com os testes, o empresário viu que dava para fazer com a banana da terra. “Ficou uma combinação excelente”, garantiu ele.

Para fazer o mil folhas de tapioca é preciso 50 gramas de goma de tapioca, 100 gramas de banana frita, doce de leite e castanha do Brasil a gosto. A goma de tapioca deve ser temperada e ficar cerca de um minuto no fogo.

Depois da massa pronta, vem a montagem. Um disco de tapioca fica ao fundo e coloca-se a banana frita e doce de leite por cima, depois o processo é repetido cinco vezes até fechar com seis discos de tapioca. Para finalizar, usa-se doce de leite e castanha do Brasil granulada.