‘PICADINHO’: Morador é preso por ameaçar cortar apenado em pedaços e jogar no Rio Madeira

O apenado alega ser vítima de discriminação por transitar com tornozeleira.

Adilson F. S., 49, foi preso na noite de sexta-feira (12), por ameaçar matar um apenado de 31 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica. O crime ocorreu no condomínio Porto Madero IV, na zona Leste de Porto Velho.

A vítima informou que desde que começou a morar no condomínio vem sofrendo ameaças do vizinho. Nesta sexta, o suspeito simulando estar com um arma por baixo da camisa teria novamente ameaçado matá-lo caso sumisse algo do bloco de apartamentos onde residem. Adilson afirmou que ia cortar a vítima em pedaços, colocar no porta malas do carro e jogar no Rio Madeira.

A PM foi acionada e o suspeito disse que apenas tinha pedido para a vítima não andar com um pé de cabra (ferramenta), no condomínio. O apenado alega ser vítima de discriminação por transitar com tornozeleira. Adilson foi encaminhado para a Central de Flagrantes.