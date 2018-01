No AC, fuzil é disparado acidentalmente dentro de viatura da PM e estilhaços atingem homem que passava na rua

Edilson Santos da Silva, 34 anos, foi atingido acidentalmente na perna por estilhaços de um fuzil. O caso ocorreu nesta sexta-feira (12) em Cruzeiro do Sul. O disparo partiu de dentro de uma viatura da Polícia Militar durante um patrulhamento.

O fuzil disparou, ultrapassou a porta da viatura, atingindo o asfalto e os fragmentos acabaram atingindo a vítima. Silva reclama que após o acidente, os militares não o socorreram e ele teve que ir em sua própria moto ao Pronto-Socorro do município.

O major Manoel Jorge, Comandante do 6º BPM, informou que o disparo foi acidental e que o caso vai ser enviado à Corregedoria da PM para ser investigado.

“Eu estava conversando com um membro da igreja, quando a viatura passou e ouvimos um disparo. As pessoas pensaram que os policiais tinham jogado uma bomba, senti o impacto e olhei minha perna e estava sangrando. Pensei que eles [PMs] iam retornar para ver o que tinha acontecido, mas não voltaram”, falou Silva.

A vítima disse ainda que poderia ter sido uma fatalidade. “O médico disse que não dá para afirmar se o que está alojado em minha perna é estilhaço da porta ou pedras do asfalto. Fiquei com medo, creio que foi acidente, mais foi um grande susto. Lamento por eles não terem me dado assistência”.