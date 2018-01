Mais de 200 identidades estão engavetadas no Setor de Identificação em Sena

O Setor de Identificação responsável pela emissão das cédulas de identidades está com mais de 150 cédulas engavetadas, já que as pessoas que fizeram o pedido do documento ainda não compareceram para o recebimento.

O responsável Pelo setor Adonias Maia pede que as pessoas que fizeram o pedido compareçam ao setor, localizado na Avenida Brasil em uma das dependências da delegacia de Polícia Civil para o recebimento, haja vista, que se trata de um documento indispensável em todos os seguimentos do dia- dia.