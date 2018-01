Jovens falam de arrependimento por terem entrado no crime: ‘devolveria até a paz das vítimas se pudesse’

Roubos, furtos, porte ilegal de arma de fogo e até assassinatos. Esses são alguns dos crimes praticados por adolescentes que estão apreendidos no Acre. Segundo uma pesquisa da Fundação Abrinq, o Acre é o estado do Brasil com maior índice de adolescentes em restrição ou privado de liberdade.

Os dados mostram ainda o Distrito Federal, São Paulo e Amapá logo atrás do Acre no índice de adolescentes em conflito com a lei. Em uma reportagem especial do Jornal do Acre 2ª edição, os adolescentes contaram como se envolveram no mundo do crime, as consequências e o arrependimento dos seus atos.