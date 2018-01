Em Rio Branco, quadrilha invade casa, faz família e foge com carros de vítimas

Uma das vítimas, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que estava em casa com o marido e a filha. Os suspeitos chegaram no local por volta das 10h20, renderam todos e reviraram tudo. Ela revela que todos estavam com armas de fogo e facas, mas não feriram ninguém.

“Meu filho e minha nora tinham saído para jantar. Ouvimos o barulho dos cachorros, que estavam latindo muito. Meu marido resolveu sair para ver o que era. Quando saiu na varanda o cara já estava entrando com uma arma. Entraram todos, logo em seguida meu filho chegou com a mulher e o bebê deles. Estava com máscaras e roupas no rosto para a gente não reconhecê-los”, relembra.