DISCUSSÃO: Pai é preso após tentar matar filho à facada

O suspeito proferiu palavras de baixo calão, arremessou uma cadeira contra o filho e em seguida se armou com uma faca.

A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (12), Onésimo G. F., 55, acusado de tentar matar o próprio filho de 31 anos em uma residência no bairro Areia Branca, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, Onésimo chegou em casa altamente embriagado e passou a discutir com o filho. O suspeito proferiu palavras de baixo calão, arremessou uma cadeira contra o filho e em seguida se armou com uma faca. O homem partiu para cima do filho dizendo que ia matá-lo.

A vítima correu para o meio da rua e acionou a PM. Onésimo foi localizado, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes.