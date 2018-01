DEPASA anuncia mudança no horário de fornecimento de água para alguns Bairros de Sena Madureira

A medida será válida a partir da próxima terça-feira, 16.

O Departamento Estadual de Pavimentação, Água e Saneamento (DEPASA), emitiu uma nota nesta sexta-feira, 12, pela qual informa a alteração no horário do fornecimento de água tratada para alguns Bairros. A medida será válida a partir da próxima terça-feira, 16.

De acordo com Barna Alves, gerente do Depasa em Sena, essa mudança visa melhorar o abastecimento para os moradores. “Vínhamos recebendo algumas reclamações sobre o fornecimento de água e vamos adotar essa medida para poder contemplar os moradores. Graças a Deus e ao esforço do Governo do Estado, as captações de água estão funcionando normalmente e a meta é garantir o líquido precioso para toda a nossa população”, comentou.

Confira como irão funcionar os horários

Bairros

Eugênio Areal, Ana Vieira, Canizio Brasil e Rosa Gonçalves (Das 12 horas às 01:00 horas)

Parte alta do Bairro Jardim Primavera (Das 03 horas da manhã às 7 horas)

Cidade Nova (Das 7 horas da manhã às 9:30 horas)

Bom Sucesso (Das 9:30 horas da manhã às 12:30 horas)

Florentino (Das 12:30 horas às 14 horas)

Cafezal e a parte Baixa do Jardim Primavera (Das 15 horas às 00:00 horas)

Centro, Vila Militar e Praia do Amarílio (Das 2 horas da manhã ao meio-dia).

Nos demais bairros que não foram mencionados o horário permanece o mesmo.