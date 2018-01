Adolescente de 14 anos grávida é apreendida por morte de jovem no interior do Acre

Uma adolescente de 14 anos grávida foi apreendida por participação na morte do jovem Rubens Damásio da Silva , de 22 anos. Além dela, outros quatro adolescentes foram apreendidos e um adulto preso suspeito de participar do crime.

As apreensões e prisão ocorreram durante a sexta-feira (12), logo após o crime. O corpo de Silva foi encontrado na manhã de sexta em uma casa em construção, no bairro Nair Araújo, na cidade de Feijó, interior do Acre.