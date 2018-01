TARAUACÁ: TRATOR DO DERACRE ESTARIA TRABALHANDO PARA FAZENDEIROS DENUNCIA CACIQUE DA ALDEIA PINUIÁ

Cacique Assis Kaxinawá denuncia que máquinas do Deracre estariam trabalhando em áreas particulares na construção de açudes e ramais para fazendeiros, ao invés de estarem trabalhando na construção do ramal da Aldeia 27, com havia prometido o governo. Os índios for até o local, fotografaram e filmaram o trator trabalhando numa fazenda.

Cacique Assis escreveu.

“Professor Accioly.

Você lembra ainda no mês de Outubro de 2017, nós Hunikui da Aldeia Pinuya, ameaçamos fechar a BR 364 trecho Tarauacá a Cruzeiro do Sul? Daí DIRETOR do DERACRE de Rio Branco e o representante do DERACRE de Tarauacá negociou com nós dessa forma para reabrir o nosso ramal eles iriam consertar o trator para da início no trabalho na reabertura do ramal. O trator foi consertado ainda no mês de Outubro de 2017. Depois que eles consertaram o trator para da início no trabalho na reabertura do ramal, desviaram a máquina pública para um pátio de uma Fazenda particular para fazer açude e ramal pra fazendeiro”.

O SINDICATO RURAL – Pela rede social o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores rurais de Tarauacá Fernando Feitosa se manifestou: “Essa é uma prática corriqueira desse gestor local. Usar os bens públicos em serviços particulares de amigos políticos e de outros. Tem que denunciar mesmo cacique. Falta de respeito com a coisa pública e também com os indígenas e trabalhadores rurais que mais um ano se passou e não tiveram ramais”.

Este editor tentou contato com gestor local do Deracre, mas não foi possível, pois, o mesmo está em sua fazenda. Fica aqui o espaço para o contraditório.