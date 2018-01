Segurança do Acre é 8ª pior do Brasil, mas secretário comemora um tal “resultado positivo”

Na recente divulgação do Centro de Liderança Pública (CPL), que mede o ranking de competitividade dos estados federados, o setor de segurança pública do Acre foi considerado 8º pior do Brasil. Mesmo assim, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, soltou uma nota nesta quinta-feira (11) afirmando que a pontuação está acima da média nacional, e que a segurança daqui é a 19ª melhor do país.

O Ranking de Gestão e Competitividade dos Estados feito pelo Centro de Liderança Pública (CPL) usa pesquisa da Tendências Consultoria e da Economist Intelligence (Unit) como forma de medir os indicadores. Essa ferramenta analisa a capacidade competitiva dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Vale ressaltar que 2017 foi o ano mais violento da história do Acre, com saldo de mais de 482 assassinatos.

A pesquisa, segundo a cúpula de segurança pública, revela que o Acre obteve um patamar de avaliação positivo com relação à média nacional de competitividade que é de 47,9. Um dos indicadores avaliado na pesquisa que “elevou” o Acre foi justamente a Segurança Pública, que recebeu uma nota 91,9 enquanto que a média brasileira seria de 46,2.

Dados técnicos e mais aprofundados da pesquisa não foram divulgados.

Fonte: Folha do Acre