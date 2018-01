Rio Acre continua subindo e fica a menos de 30 cm da cota de alerta em Rio Branco

Manancial chegou a 13,21 metros na manhã desta sexta (12) e Defesa Civil monitora áreas de risco. Órgão diz que em 11 dias de janeiro choveu 52% do que era previsto para todo o mês.

O Rio Acre continua subindo nesta sexta-feira (12) e atingiu 13,21 metros, conforme medição feita às 9h. Com isso, o manancial está a 29 centímetros da cota de alerta do município, que é de 13,50 m e também próximo da cota de transbordo de 14 m.

Ao G1, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, George Santos, informou que o órgão está cuidando da construção dos abrigos do plano de contingência. Além disso, uma equipe fez uma vistoria nos bairros que são os primeiros a serem atingidos e a situação é normal, segundo ele.

“Estamos monitorando essas áreas, construindo os abrigos e em alerta para qualquer situação que ocorra”, afirma.

Um boletim extraordinário do Sistema de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, divulgado nesta sexta (12) pelo Serviço Geológico do Brasil, indica que o manancial exige atenção e que a situação é preocupante. A previsão é que o rio atinja a cota de alerta nas próximas 12 horas.

A publicação aponta ainda que o rio está mais de 3,5 metros acima do nível normal e para as próximas horas deve subir mais 30 cm. A previsão, segundo o sistema, é de chuvas intensas para a região nos próximos dias e, caso isso ocorra em um curto espaço de tempo, pode causar inundações.

Os dado da Defesa Civil mostram ainda que nos 11 primeiros dias de janeiro já choveu 52% do que era previsto para todo o mês. Somente na quinta (11), choveu 60 milímetros em duas horas.

“Permanece a previsão de chuvas, mas queremos que as pessoas fiquem calmas, pois estamos fazendo todo o esforço possível para garantir a segurança de todos caso haja famílias desabrigadas”, destaca Santos.

Medidas

Com a cota do Rio Acre acima de 12 metros, a Prefeitura de Rio Branco iniciou quinta (11) a limpeza do Parque de Exposições Wildy Viana, usado como abrigo, e começou a construção de 100 boxes.

O coronel George Santos, disse que desde o início do período chuvoso, em novembro, o órgão intensifica as ações de monitoramento. Segundo ele, os níveis dos rios quantidade de chuva ao longo da bacia do Rio Acre estão sendo acompanhados.

Rio Acre no interior

Apesar de ter subido em Rio Branco, o nível do Rio Acre apresentou queda em alguns municípios no interior do Acre. Na quinta (11) o manancial chegou a 11,40 metros em Xapuri, já na manhã desta sexta (12), às 9h, o nível era de 10,98 m. A cota de alerta do município é de 12,50 m.

O mesmo ocorreu em Brasileia onde o rio apresentou baixa de 71 centímetros, saindo de 7,38 metros na quinta, para 6,67 metros nesta sexta. A cota de alerta na cidade é de 9,80 m.

A maior queda na medição ocorreu em Assis Brasil onde houve uma diminuição de 1,20 m. O manancial no município saiu de 6,14 metros para 4.85 nesta sexta.A cota de alerta em Assis Brasil é de 11,30 metros.