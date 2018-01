Rio Acre atinge 13,10 metros e está a 40 centímetros da cota de alerta na capital

O risco de um alagamento em Rio Branco é iminente. O rio Acre atingiu 13,10 metros nesta sexta-feira, 12, às 6h, segundo a Defesa Civil, e está a 40 centímetros da cota de alerta, que é de 13,50 metros na capital.

Pelo volume das chuvas a previsão é de que o nível continue subindo. Nesta quinta-feira, 11, à tarde, choveu 54,6 milímetros em menos de 1 hora. Isso corresponde a 19% do previsto para todo o mês de janeiro, informou a Defesa Civil. A média (1970 a 2017) de janeiro é: 284,6mm.

Para se ter uma ideia, nos 11 primeiros dias de janeiro já choveu 52% do previsto para todo o mês.

A própria Defesa não descarta uma enchente. A prefeitura de antecipou e deu iniciou nesta quinta-feira, a execução do Plano de Contingência do Município, com a ordem de limpeza do Parque de Exposições Wildy Viana e de construção dos cem primeiros boxes para o caso de necessidade de acolher famílias desabrigadas pelo cheia do rio.