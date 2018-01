Presos do semiabertos são capturados pela PM com pistola de uso restrito das forças policiais

Policias do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) capturaram no início da noite desta quinta-feira, 11, dois homens que cumprem pena no regime semiaberto com uma arma de fogo calibre .40. O fato aconteceu durante patrulhamento na rua Valdomiro Lopes, bairro Geraldo Fleming.

De acordo com os militares, Antônio Costa do Santos, 30 anos, conhecido como “Dedu”, Lucas Rodrigues da Silva, 29 anos, ambos do regime semiaberto, e ainda Jullivann Almeida de Lima, 20 anos, estavam em um veículo VW Parati de cor branca, de placa MZY 3268 com uma pistola .40 PT 24/7 e duas munições intactas.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.