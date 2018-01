Prefeitura de Rio Branco suspende pagamento de extras a servidores do município

Decreto suspende atividades que aumentem a carga horária de trabalho para evitar impacto na folha de pagamento dos servidores.

Para reduzir gastos financeiros durante o ano e conseguir garantir os serviços fundamentais à população, a Prefeitura de Rio Branco anunciou a suspensão de atividades que aumentem a carga horária de trabalho e, assim, evitar aumento na folha de pagamento dos servidores.

O decreto com as especificações da suspensão foi publicado nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial.

A publicação aponta a suspensão de plantões, horas extras e diárias de campo. Também ficam suspensas as férias em pecúnia, que é quando o servidor recebe em dinheiro cerca de um terço dos dias de férias, entre outros.

O texto diz que a medida quer garantir o funcionamento dos serviços essenciais do município. De acordo com o decreto, a redução nos gastos considera a implantação dos Planos de Carreira, aprovados em 2017.

Os planos, de acordo com o texto, foram aprovados tanto no setor da educação, da saúde e da fiscalização, como na administração e na engenharia, o que garante um acréscimo na folha de pagamento do município.

Se houver necessidade do exercício de algumas dessas atividades, o decreto prevê ainda que seja especificado as razões para a quebra da suspensão. Além disso, deve ser apresentado um demonstrativo financeiro com detalhes das despesas.

O documento deve ser analisado pelo prefeito, que vai decidir se a extensão é autorizada.