Prefeito mal inaugurou e a quadra do Carandá nem dá mais para jogar bola

A prefeitura de Rio Branco não faz grande obras desde a saída do prefeito Raimundo Angelim (PT), mas as poucas e pequenas que fez são de péssima qualidade. A quadra do conjunto Carandá, Raimundo Vidal de Sousa, na Baixada da Sobral, é um exemplo. Não tem seis meses ainda que foi construída e inaugurada, mas já está impraticável. Os moradores mandaram uma série de fotos e a reclamação: não tem como jogar bola. “Além da falta de luz, tem matagal, bandidagem a noite e o piso está rachado”, mandou dizer um morador. Mais tarde posto as demais fotos.

Relacionado