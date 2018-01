Polícia Militar prende mulher com arma de fogo na parte alta da cidade

Idevania Silva do Nascimento, 34 anos, foi presa por policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) na tarde desta quinta-feira, 11, com um revólver calibre .38, com cinco munições intactas.

Segundo os militares, a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina na rua Gavião, bairro Adalberto Sena, parte alta de Rio Branco. Silva estava em um veículo Fiat Gran Siena de placa QLX 6032, de cor branca com mais duas pessoas, porém ela assumiu que arma seria dela. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central de Flagrantes (Defla).