Polícia Militar detecta área para suposta plantação de maconha no rio Purus

Uma equipe da Polícia Militar do Amazonas, precisamente da companhia independente de Boca do Acre, está realizando patrulhamento aquático no rio Purus, próximo a cidade de Sena Madureira, com o intuito de garantir mais segurança aos ribeirinhos e também combater alguns crimes praticados por integrantes de facções criminosas.

Nessa incursão pelas águas do Purus, um fato vem chamando bastante atenção. Os policiais conseguiram detectar uma área que supostamente seria utilizada para a plantação de maconha.

Em entrevista à Rádio Dimensão FM nesta manhã, o Tenente T. Luiz, comandante da operação, falou sobre o caso. “Com relação ao suposto plantio, identificamos uma suposta possibilidade de plantio, então isso vai ser verificado com mais intensidade, mas não podemos divulgar o local para não atrapalhar as investigações. Uma investigação mais aprofundada será aberta”, confirmou.

No decorrer do trabalho, os policiais também realizaram abordagens em embarcações, mas nenhum tipo de ilícito foi encontrado. “Nas comunidades onde possivelmente se instalaram membros de facções criminosas, os mesmos fugiram pra mata ao saber dessa ação. O que recomendamos é que os moradores possam denunciar, afinal de contas a segurança pública depende de todos”, finalizou.