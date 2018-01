Polícia incinera quase 300 quilos de drogas apreendidos em dois anos em Rio Branco

Ao todo, foram incinerados aproximadamente 110 quilos de maconha e 190 de cocaína. Representantes da Vara de Delitos de Drogas, Ministério Público do Acre (MP-AC) e da Polícia Civil estiveram no local para falar sobre a ação.

“Vale ressaltar que não é toda droga que está sendo incinerada, só a que foi autorizada pela Justiça. É um trabalho da Polícia Civil, que na época era capitaneado pelo delegado Fabrizzio Sobreira e hoje a gente termina todo ciclo da apreensão da droga, que é desde a prisão até a incineração. A DRE continua o trabalho no sentido de proteger o estado contra a entrada de drogas provenientes de outros países e estados”, falou.

A titular da Vara de Delitos e Drogas do Tribunal de Justiça do Acre, juíza Maria Rosinete, ressaltou que a incineração é importante para que as drogas apreendidas não fiquem guardadas nas delegacias. Ela acrescentou ainda que o procedimento está previsto na lei.