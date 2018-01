Para se vingar, suspeito tenta matar homem a tiros em Cruzeiro do Sul e acaba preso em flagrante

Luciano Ribeiro da Silva, de 41 anos, foi preso em flagrante após atirar três vezes em João Pacheco Félix, de 58 anos, de acordo com a polícia. O caso ocorreu nesta quinta-feira (11) na Avenida Boulevard Thaumaturgo, em Cruzeiro do Sul.

Félix estava dentro de casa quando foi surpreendido por Pereira, que estava armado com um revólver calibre 38 e efetuou os disparos. De acordo com a polícia, Pereira pretendia se vingar de uma terçada que a vítima teria dado nele há 2 anos.

O suspeito foi preso quando tentava fugir por uma bueira na Avenida Coronel Mâncio Lima. Ele estava com a arma usada no crime, com três munições deflagradas, segundo a polícia.